Gehamsterte Booster-Impfungen – WHO: Reiche Länder verlängern die Pandemie Wir boostern, obwohl weltweit noch viele auf dringend benötigte Impfungen warten, klagt die WHO. Gleichzeitig werden in Afrika Millionen Dosen vernichtet. Was also tun? Andreas Frei

So sollte es nicht sein: In Nigeria wurden diese Woche über eine Millioen Impfdosen vernichtet, weil sie im November abgelaufen waren. Foto: Kola Sulaimon (AFP)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist schon seit längerem nicht zufrieden mit der weltweiten Impfstoffverteilung, doch jetzt hat ihr Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus seine Kritik nochmals ordentlich verschärft. «Pauschale Auffrischungsprogramme werden die Covid-Pandemie eher verlängern, als sie zu beenden, da sie den Nachschub in Länder umleiten, die bereits eine hohe Durchimpfungsrate haben, was dem Virus mehr Gelegenheit gibt, sich auszubreiten und zu mutieren», sagte der WHO-Generaldirektor am Mittwoch.

Ghebreyesus stützt seine Kritik auf die Einschätzung des Strategischen Beirats für Immunisierungsfragen (SAGE), ein Expertengremium, welches die WHO in Sachen Impfungen berät. Sie haben berechnet, wie viel Impfstoff derzeit zur Verfügung steht und wer diesen derzeit dringend benötigt. Die gute Nachricht ist: Bis im ersten Quartal 2022 sollte es endlich genügend Dosen haben, um die ganze Welt zu versorgen und Risikogruppen zu boostern. Die schlechte Nachricht: Auffrischimpfungen für alle wären demnach frühestens für den Frühling 2022 vorgesehen.