Unihockey: Halbfinalsieg gegen Zug – Wick wirbelt die Jets in den Superfinal Mit einem 4:3 in Spiel 6 der Halbfinalserie gegen Zug qualifiziert sich Kloten-Dietlikon für das Endspiel. Doppeltorschützin Marcia Wick rettet den Titelverteidigerinnen das Osterfest. Marisa Kuny

Geschafft: Marcia Wick (31), mit 15 Punkten beste Playoff-Skorerin der Jets, steht mit ihrem Team im Superfinal. Foto: Fabrice Duc

Sie nehmen die verletzte Stürmerin Ronja Niederberger an Krücken in die Mitte und hüpfen ausgelassen im Kreis – Spiel 7 am Ostermontag ist gestrichen, der Osterhase kann kommen. «Die Eiersuche wird dieses Jahr nun halt eine etwas kurzfristigere Sache als auch schon», meint Jets-Captain Andrea Gämperli nach dem entscheidenden Sieg in Zug gutgelaunt.

Telegramm Infos einblenden Zug United - Kloten-Dietlikon Jets 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)

Kantonsschule Zug. – 205 Zuschauer. – SR Crivelli/Rampoldi. – Tore: 16. L. Larsson (S. Piispa) 0:1. 23. S. Ott (R. Gemperle) 1:1. 29. I. Supakova (I. Gerig) 2:1. 35. D. Ratajova (J. Ravelius) 3:1. 39. M. Wick 3:2. 40. M. Wick 3:3. 47. S. Piispa (N. Metzger) 3:4. – Halbfinalserie (best of 7), Endstand 2:4.



Weiterhin gilt: Kein Superfinal ohne die Kloten-Dietlikon Jets. Seit dessen Einführung im Schweizer Unihockey 2015 sind die Unterländerinnen stets mit von der Partie. Doch diesmal sind sie für einmal weder voraus- noch durchspaziert. Die Gegnerinnen aus Emmental Zollbrück stehen bereits seit dem 2. April als Finalteilnehmerinnen fest (4:1 in der Serie gegen Chur). Und die Jets hatten in ihrem Halbfinal gegen Zug mehr Mühe als in den vergangenen Jahren. Doch sie haben aufgeholt, gekämpft und schliesslich nachgezogen. In der Best-of-7-Serie lagen sie zwischenzeitlich 0:2 zurück, in Schlüsselspiel 5 nach dem ersten Drittel 0:3. Am Ende gewannen sie diese vorentscheidende Partie in der Stighag 6:3 und gingen nach Siegen 3:2 in Front. Damit war für den Ostersamstag auswärts in Zug alles angerichtet.

Doppelpack zum 3:3: Jets-Stürmerin Marcia Wick besteht nachdrücklich auf einen freien Ostermontag. Foto: Fabrice Duc

Und in der Tat nehmen sich die Gäste in diesem sechsten Duell nicht zurück. Die Jets starten stark, sie agieren und überlassen Zug das Reagieren. Ein perfekter Schuss von Linn Larsson bringt in Überzahl das verdiente 1:0. Genau deswegen ist die 19-jährige Offensivverteidigerin für Jets-Cheftrainerin Julia Suter im Powerplay gesetzt: «Ich habe bei einer Spielerin noch selten so viele Schussvariationen in einer so hohen Qualität gesehen», stellte sie in Bezug auf Larsson kürzlich fest.

Zug mit drei Toren

Doch so leicht geben sich die Zugerinnen nicht geschlagen, denn noch nie in der Vereinsgeschichte hatten sie so realistische Chancen auf einen Superfinaleinzug. Während sich bei den Jets Ungenauigkeiten in den Aufbau schleichen, zeigt sich Zug effizient und drehte bis zur Spielhälfte die Partie. Zuerst trifft Sabrina Ott, dann schlägt die gefährlichste Linie der Liga zu. Zuerst verwertet Verteidigerin Ivana Supakova einen Pass von Isabelle Gerig zur erstmaligen Zuger Führung, dann degradieren Denisa Ratajova und Julia Ravelius die Jets zu Statistinnen und erhöhen auf 3:1. Die Belle scheint bevorzustehen.

Doch die Zugerinnen haben ihre Rechnung nicht mit Marcia Wick gemacht. Die 21-jährige Bündnerin, seit dieser Saison in Diensten der Jets, zeigt, zu was geschickte Hände in Kombination mit einem eisernen Willen fähig sind. Kurz vor Ende des zweiten Abschnitts zwingt sie den Ball zuerst mit Nachdruck zum 2:3 ins Tor. Danach trifft sie nach einem Abpraller direkt zum Ausgleich. Als auffälligste Figur in diesem Playoff-Krimi wird sie am Ende erwartungsgemäss zur besten Jets-Spielerin gewählt.

Die Finnin Sarah Piispa zieht durch zum entscheidenden 4:3 – und mit den Jets ein in den Superfinal. Foto: Fabrice Duc

Der Siegtreffer aber bleibt der Finnin Sarah Piispa vorbehalten. Sie wird in der 48. Minute im Slot von Topskorerin Nina Metzger gezielt bedient und lässt sich nicht zweimal bitten. «Ich sehe es als unsere grosse Stärke, dass wir in dieser Serie immer wieder zurückgekommen sind», stellt Andrea Gämperli nach der kurzen Feier in der Kabine zufrieden fest. «Und wie souverän wir die Führung am Schluss gehalten haben, stimmt mich für Samstag zuversichtlich.»

Am 15. April um 13.30 Uhr fordert Qualifikationssieger Emmental Zollbrück in der Stimo Arena in Kloten nun also die amtierenden Meisterinnen heraus. Diese haben es nicht versäumt, pünktlich zu Ostern ihre vorläufige Bestform zu finden.



