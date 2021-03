ZSC-Sieg in Bern – Wicks Premiere und Hollensteins neue Ideen bringen den Sieg Die ZSC Lions liegen bei SCB fünf Minuten vor Schluss 1:2 zurück, gewinnen dann nach Penaltyschiessen 3:2. Die zwei Punkte bringen die Lions einen Schritt näher der Playoff-Teilnahme. Kristian Kapp

Endlich ist es soweit: Roman Wick trifft im Penaltyschiessen gegen Berns Tomi Karhunen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Es war noch nichts entschieden, aber die ZSC-Bank jubelte, dass es so richtig durch die leere Berner Arena hallte. Roman Wick hatte gerade getroffen, zwar «nur» im Penaltyschiessen – es war dennoch das erste Saisontor des Routiniers. Erst danach, als Thierry Bader verschoss, stand der Zürcher Sieg fest, waren die zwei Punkte eingefahren, die dem ZSC ein wenig Ruhe im Kampf um die direkte Playoff-Teilnahme verschaffen.

Es hätte anders herauskommen können: Der SCB erzielte in Minute 55 das 2:1, doch Tim Berni glich umgehend aus und ermöglichte damit eine spektakuläre und wilde Overtime.

Die Besten des ZSC Infos einblenden ★★★ Garrett Roe

Stellvertretend für den ersten Sturm mit Hollenstein/Andrighetto. Er krampft und kreiert in allen Zonen, die Vorlage beim 0:1 ist der Pass des Abends. ★★ Ludovic Waeber

Kein einfaches Spiel für den Goalie, er behält aber die Übersicht, wehrt 28 Schüsse ab und wird bei vier Penaltys nur einmal bezwungen. ★ Patrick Geering

Die ZSC-Verteidiger sind lange mehr in der Defensive gefordert, als ihnen lieb ist. Der Captain spielt souverän, fällt auch im Offensivspiel auf.

Die ZSC Lions bekundeten lange Mühe, Zugriff aufs Spiel zu finden. Sie enttäuschten keineswegs, sie waren Teil einer intensiven, schnellen Partie, die Lust macht aufs Playoff – sofern diese Teams überhaupt dabei sein werden … Die Lions und den SCB mögen 28 Punkte in der Tabelle trennen, sie könnten dennoch beide im Pre-Playoff landen, wo ein Best-of-3 mit viel Zufallsfaktor darüber entscheidet, wer ins richtige Playoff kommt und wer nicht.

Hollenstein überrascht Karhunen gleich zwei Mal

Dass es der SCB ist, der sogar noch um die Teilnahme am Pre-Playoff bangt, war nicht zu übersehen. Von zwei in unterschiedlichen Strich-Kämpfen involvierten Teams waren sie jenes, das eine Spur verzweifelter, entschlossener ins Spiel startete und die Pace erstaunlicherweise zwei Drittel lang aufrecht erhalten konnte.

Es war seit dem 25. Februar das 16. Spiel der wegen vieler Quarantänen ein Mammutprogramm bestreitenden SCB. Für die Lions stand in der gleichen Zeitspanne bloss die Hälfte auf dem Spielplan.

Unter die Latte: Denis Hollenstein überrascht Berns Goalie Tomi Karhunen gleich zwei Mal – hier zum 0:1, später im Shootout. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Und so war der ZSC mit mehr Defensivarbeit beschäftigt, als ihm lieb sein konnte. Offensiv in Erscheinung trat im Startdrittel fast nur die Paradelinie um Center Garrett Roe und auch dies nur per Gegenstoss nach abgefangenen Berner Pässen. Genau so eine Situation führte zur Zürcher Führung. Roe lancierte Denis Hollenstein, dieser vollendete solo und souverän zum 0:1. In Ruhe wiegen konnten sich die Lions danach aber bis am Schluss nicht.

Kleines, aber feines Detail am Rande: Hollenstein ist bei solchen Penalty-Situationen beinahe ausschliesslich auf Flachschüsse zwischen den Beinen der Goalies aus und ist, obwohl es alle wissen dürften, dennoch häufig erfolgreich. Diesmal jedoch schoss er hoch unter die Latte und überraschte damit SCB-Goalie Tomi Karhunen. Hollenstein fand Gefallen an der neuen Idee: Er traf im Penaltyschiessen genau gleich.