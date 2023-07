Sonneggweg in Bülach – Widerstand aus Quartier gegen geplante Handyantenne Ein Baugesuch der Swisscom mobilisiert ein Bülacher Quartier. Auf gut 30 Seiten haben Bewohner ihre Bedenken und Argumente gegen die geplante Antenne dargelegt. Thomas Mathis

Über das Bauvorhaben, das auf dem Gebäude im Hintergrund erkennbar ist, ärgern sich die Ehepaare Graf und Umbricht. Foto: Raisa Durandi

Die Ehepaare Heinzelmann, Graf und Umbricht wohnen am Sonneggweg in Bülach. Sie sind schon seit langem Nachbarn, und seit ein paar Wochen weibeln sie für eine gemeinsame Sache. Denn sie sind nicht einverstanden mit den Plänen der Swisscom. Das Telecomunternehmen will auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Nachbarschaft der drei Bülacher eine Antenne aufstellen. Gemeinsam mit fast 30 weiteren Anwohnerinnen und Anwohnern wollen sie gegen das Vorhaben kämpfen.