Doch Tempo 30 im Dorf – Widerstand aus Rafz bringt Kanton zum Einlenken Wegen Bauarbeiten auf der Hauptstrasse rollt der Verkehr schon bald voll durch Rafz. Jetzt hat der Kanton doch noch weitere Sicherheitsmassnahmen ergriffen. Manuel Navarro

Christian Schlagenhauf (links) überreichte Gemeindepräsident Kurt Altenburger knapp 700 Unterschriften für vorübergehend Tempo 30 auf der Hauptstrasse. Der Kanton setzt dies nun teilweise um. Foto: Raisa Durandi

Am Montag in einer Woche geht es los. Um die Schaffhauserstrasse zwischen der Gemeindegrenze von Wil und der Landesgrenze zu erneuern, wird das kantonale Tiefbauamt am 10. Juli mit den Vorarbeiten beginnen. Das führt zu kleineren Verkehrseinschränkungen – und ist nur ein Vorgeschmack. Ab dem 15. Juli ist die Strasse dann auf dem sanierungsbedürftigen Abschnitt komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet – über die Badener Landstrasse, mitten durch die Gemeinde Rafz.