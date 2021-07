Pro Flughafen gegen Regensdorf – Widerstand gegen Pistenausbau «bedenklich» und «befremdend» Der Gemeinderat Regensdorf hat Widerstand angekündigt gegen den Pistenausbau am Flughafen. Die Replik der Befürworter fällt scharf aus. Martin Liebrich UPDATE FOLGT

Bis dahin, wo heute die Beleuchtung steht, würde eine verlängerte Piste dereinst reichen. Foto: Martin Liebrich

Diese Reaktion liess nicht lange auf sich warten: Am Dienstag berichtete diese Zeitung über den Gemeinderat Regensdorf. Dieser hat Widerstand angekündigt gegen den Ausbau der Pisten 28 und 32. Der Ausbau bedeute nämlich mehr Lärm im Westen – also in den Furttaler Gemeinden. Darauf hat nun Pro Flughafen eine Replik verschickt. Sie fällt ziemlich scharf aus. Der Gemeinderat von Regensdorf werfe fragwürdige Behauptungen in die Diskussion. «Das befremdet», heisst es in der Medienmitteilung. Zumal dies geschehe, noch bevor der politische Prozess angelaufen sei. Dieser besteht darin, dass der Regierungsrat dem Kantonsrat beantragt, den Pistenausbau zu genehmigen. Anschliessend wird es darüber noch eine Volksabstimmung geben.