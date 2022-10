Unterschriftensammlung in Stadel – Widerstand gegen das Tiefenlager erwacht doch noch Über 300 Personen haben einen Brief an Simonetta Sommaruga unterschrieben. Diesen wollen sie der Bundesrätin am Montag überreichen. Und sie haben handfeste Forderungen. Astrit Abazi

Die Windlacherin Yvonne Müller hat bereits über 350 Unterschriften gesammelt. Foto: Sibylle Meier

Also doch noch. Im Unterland formiert sich Widerstand gegen das geologische Tiefenlager und die Pläne von Bund und Nagra. Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Ortsteil Windlach haben Unterschriften gesammelt und einen Brief mit Forderungen an die Behörden verfasst. Diesen wollen sie Simonetta Sommaruga am Montag in Zweidlen überreichen. Dann wird die Bundesrätin zum ersten Mal seit Bekanntgabe des Standortes für das Endlager das Unterland besuchen.