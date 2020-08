Schulanfang im Corona-Jahr – Widerstand gegen Ferien-Maulkorb für Schüler Lehrer dürfen nicht fragen, wo die Kinder im Urlaub waren – aus Datenschutzgründen. Die Ferien werden zum Tabu im Klassenzimmer. «Absurd», sagt der Zürcher Lehrerpräsident. Nadja Pastega

Es gehört zum Ritual, dass man in der Schule über die Ferien redet ... normalerweise. Aber in Corona-Zeiten ist vieles nicht mehr normal. Foto: Getty Images

Morgen geht in vielen Kantonen die Schule los. Jedes Jahr gehört es nach den Sommerferien zum ersten Schultag, dass die Lehrer fragen, wo ihre Schützlinge in den Ferien waren. Die Schüler berichten von ihren Erlebnissen im Urlaub, erzählen, wohin die Reise ging. Oft lassen Lehrer ihre Schüler auch einen Aufsatz darüber schreiben – beliebtes Thema: «Mein schönstes Ferienerlebnis». So ist es jedes Jahr.