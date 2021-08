Kampfwahl in Boppelsen – Widerstand gegen Interimspräsidentin Erika Zahler Nach dem Rücktritt des Bopplisser Gemeindepräsidenten kandidieren Vizepräsidentin Erika Zahler (SVP) und als Neuer Thomas Weber (parteilos) für das höchste Amt. Anna Bérard

Thomas Weber und Erika Zahler buhlen um Gemeindepräsidentenamt in Boppelsen für die restlichen Monate bis zu den Ersatzwahlen im Mai 2022. Fotos: Sibylle Meier

Es wird spannend in Boppelsen: Bei der Ersatzwahl am 26. September kandidieren Erika Zahler als bisherige Gemeinderätin (SVP) und der Neue, Thomas Weber (parteilos), fürs Gemeindepräsidium. Grund für die Ersatzwahl ist der vorzeitige Rücktritt von Gemeindepräsident Hans-Heinrich Albrecht. Reibereien in der Behörde und die hohe Arbeitslast haben ihn dazu bewogen.

Für Zahler ist es der zweite Anlauf fürs höchste Amt im Dorf. Schon 2018 stellte sie sich zur Wahl, verlor damals aber gegen Hans-Heinrich Albrecht. Worauf Zahler das Vizepräsidium übernahm. Pikant: Albrecht ist Parteikollege von Zahler. Er stieg damals erst ins Rennen, nachdem der erste Wahlgang keinen Sieger hervorgebracht hatte.