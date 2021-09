US-Teuerung nicht berücksichtigt – Wie Amherd den F-35 billiger rechnet Das Verteidigungsdepartement erwog vor den Sommerferien, anstelle der 5,068 Milliarden für den neuen Kampfjet einen Preis von knapp 6,2 Milliarden zu nennen, sah aber davon ab. Beni Gafner

Ein F-35A am Himmel über Australien anlässlich einer Flugshow im März 2019. Foto: Michael Dodge (Getty Images)

Es ist in der Schweizer Politik derzeit die heisseste Zahl: 5’068’000’000 Franken. So viel sollen 36 Stück des modernen US-Tarnkappen-Jets F-35 gemäss Verteidigungsministerin Viola Amherd für die Schweizer Armee kosten, inklusive Bewaffnung. Gewonnen habe im Wettbewerbsverfahren mit vier Flugzeugtypen aus drei Herstellerländern nicht nur der beste und zukunftsträchtigste, sondern gleichzeitig der günstigste Jet, sagte Amherd kurz vor den Sommerferien in einer Medienkonferenz nach dem Typenentscheid im Bundesrat.

Die Zahl von 5,068 Milliarden liegt deutlich unter jenem Kostendach von 6 Milliarden Franken, denen das Parlament klar und das Stimmvolk im September 2020 äusserst knapp zugestimmt hatten. Doch jetzt zeigt sich: Hält das Verteidigungsdepartement (VBS) am offerierten Bestellungsumfang fest, kommen die 36 Kampfjets vom Typ F-35 die Schweiz aller Voraussicht nach rund 1 Milliarde Franken teurer zu stehen, als von Bundesrätin Amherd verkündet. Der bewilligte Kostenrahmen dürfte damit voraussichtlich voll ausgereizt werden.