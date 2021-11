Omikron und Covid-Welle – Wie andere Länder jetzt reagieren Steigende Fallzahlen und Omikron-Gefahr: Regierungen machen jetzt die Grenzen dicht, führen Maskenpflicht wieder ein oder verbieten Kontakte. Eine Übersicht. Andreas Frei

Die Anti-Covid-Massnahmen werden weltweit wieder hochgefahren: Passagiere mit Schutzausrüstung am Incheon International Airport in Seoul. Foto: Yonhap South Korea (Keystone/EPA)

In Europa steigen die Fallzahlen vielerorts auf Rekordwerte – auch in der Schweiz, wo der Bundesrat neue Massnahmen verkünden wird. Selbst weniger betroffene Länder beschliessen deshalb wieder Kontakteinschränkungen. Ganz anders in Asien: Dort wollten einige Staaten erstmals seit Monaten wieder die Grenzen und empfangen Touristen empfangen.