Ehemaliges Arbeitslager in Bonstetten – Wie Arno Stern hinter Zürcher Stacheldraht zur Kunst fand

Als junger Internierter zeichnete der Kunstpädagoge in Bonstetter Baracken. Seinetwegen erinnert nun in Bonstetten eine Gedenktafel an die Ortsgeschichte im Zweiten Weltkrieg.