Pandemie macht erfinderisch – Wie aus einem Geistesblitz auf dem WC eine Firma entstand Mit einer WC-Brille mit eingebautem Filter will der Zürcher Tüftler Raymond Lüdi für gute Luft auf dem stillen Örtchen sorgen – und gleichzeitig Coronaviren bekämpfen. Angelika Gruber

Der Tüftler Raymond Lüdi hat eine WC-Brille mit eingebautem Corona-Filter erfunden. Foto: Sabina Bobst

Die Idee zu seiner Erfindung kam dem Zürcher Tüftler Raymond Lüdi auf der Toilette. Vor etlichen Jahren sass er da in seiner Altbauwohnung und hatte nach einem grossen Geschäft einige Mühe damit, das schwer zugängliche WC-Fenster zu öffnen. Das war nur mit einem langen Eisenstab möglich und glich einer Geschicklichkeitsübung.

Also dachte sich Lüdi, da müsse es doch auch eine andere, bessere Möglichkeit geben, den Gestank aus dem WC zu bringen.

Er fing an, zu überlegen. Was ihm vorschwebte, war ein Gerät, dass die unangenehmen Gerüche direkt dort absaugt, wo sie entstehen – in der WC-Schüssel. Gemeinsam mit einem Designer und einem Konstrukteur entwickelte er eine WC-Brille, die das kann.