Dokument zu FBI-Razzia bei Trump – Wie aus einer Ermittlung gegen einen Spionagering Das Justizdepartement legt seine Gründe für die Razzia im Mar-a-Lago offen. Das Dokument enthält aufschlussreiche Details über Donald Trumps Umgang mit Geheimakten. Fabian Fellmann aus Washington

Die Polizei sichert am 8. August 2022 die Zufahrt zu Donald Trumps Anwesen in Palm Beach ab, während das FBI den Club Mar-a-Lago durchsucht. Foto: Gary Rothstein (Imago / UPI Photo)

Was zunächst wie eine weitere Posse aus Donald Trumps wilder Amtszeit wirkte, hat sich zu einem ernsthaften Problem für den früheren Präsidenten entwickelt: sein sorgloser Umgang mit geheimen Akten. Insgesamt 41 Schachteln, die meisten davon mit heiklen Inhalten, haben das Nationalarchiv und das FBI in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida sichergestellt, 26 davon bei einer Razzia am 8. August.