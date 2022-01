Fischaufzucht in Rafz – Wie aus Jungfischen Speisefische werden Ein Besuch bei der Firma FTN Aquaart AG gibt gleichzeitig einen Einblick in die einzelnen Etappen der Fischaufzucht sowie in die Firmenphilosophie. Ruth Hafner Dackerman

Mit sechs Monaten bringen Zander rund 200 Gramm auf die Waage. Foto: Francisco Carrascosa

22 Mitglieder des Fischervereins Züri-Unterland stehen am Samstagvormittag neugierig vor den Türen der Firma FTN. Sie haben die Gelegenheit, die seit einem Jahr existierende Fischaufzuchtanlage der FTN Aquaart AG in Rafz zu besichtigen. CEO, Mitgründer und einer der Hauptaktionäre ist Lukas Schneeberger, welcher den Betrieb zeigt. Der ausgebildete Primarlehrer hat sich in den letzten acht Jahren autodidaktisch zum Spezialisten weitergebildet – «immer mit erfahrenen Leuten an meiner Seite». Inzwischen beschäftigt die Firma FTN – die Abkürzung steht für Fisch, Technik, Natur – 14 Mitarbeitende, 9 davon in der Fischtechnik.