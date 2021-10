Recycling von Abfall – Wie aus Müll Metall wird Stefan Schlumberger möchte eine weltweit einzigartige Anlage bauen, um aus Abfall Zink zu lösen. Doch er hat ein Problem: Sie ist gar nicht so profitabel. Philipp Felber-Eisele

Robin Quartier (l.) und Stefan Schlumberger lüften den Schatz: Tonnenweise Zink, das aus unserem Abfall gewonnen wurde. Foto: Adrian Moser

Es ist ruhig oben auf dem Dach. Ab und zu schwebt ein unappetitlicher Geruch vorbei, ein Bote der nahe gelegenen Kläranlage. Stefan Schlumberger steht in Zuchwil SO auf dem Dach eines schmucklosen, siloartigen Baus und deutet in Richtung Aare. Dort soll die neue Anlage gebaut werden. Eine Anlage, die einzigartig ist auf der Welt. Aus Abfall wird Zink. Ein Metall, häufig verwendet zum Rostschutz.

Schlumberger ist 45 Jahre alt und so etwas wie der Vater der Anlage. Er arbeitet seit 15 Jahren für die Kebag. Die Firma betreibt die zweitgrösste Kehrichtverbrennungsanlage in der Schweiz und gewinnt bereits heute aus den Überresten unseres Abfalls Zink, im kleinen Stil.