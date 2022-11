Kolumne Hans Ulrich Obrist – Wie aus Nichtstun Kunst entsteht Nur wenn uns auch mal langweilig ist, haben wir ein erfülltes Leben, sagt der Philosoph Byung-Chul Han. Und nur Künstlerinnen, die sich ziellos treiben lassen, schaffen grosse Kunst. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Der Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein porträtierte Goethe 1787 als grossen Künstler – und daher nicht schreibend oder forschend, sondern einfach nur liegend. Bild: Fine Art Images/Heritage Images/Keystone

Der koreanisch-deutsche Philosoph Byung-Chul Han hat ein wunderschönes Buch mit dem Titel «Vita contemplativa» geschrieben. Untertitel: «Oder über die Untätigkeit.» In unserer Leistungsgesellschaft, die Nichtstun mit Faulheit und Lethargie gleichsetzt, so Han, hätten wir es verlernt, uns treiben zu lassen. Statt Zeit hätten die Menschen nur noch Freizeit, also Phasen, in denen man sich von der Arbeit ausruht, mit dem einzigen Ziel, danach wieder weiterarbeiten zu können.