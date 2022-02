Das Wunder von Zug – Wie das Crypto Valley trotzt Bitcoin-Crash gedeiht Die Krypto- und Blockchain-Szene boomt in der Schweiz mehr denn je – trotz des Absturzes von Kryptowährungen. Über 6000 Start-ups arbeiten an der nächsten Internet-Revolution. Eine Spurensuche vor Ort. Simone Luchetta Ela Çelik (Fotos)

Dreh- und Angelpunkt der Zuger Krypto-Szene: Investor Mathias Ruch (rechts) mit dem Führungsteam von CV Labs, Tracy Trachsler und Nicolai Reinbold. Foto: Ela Çelik



Zug, drei Uhr nachmittags. Die Büroräume im «Crypto Valley Labs» unweit des Bahnhofs sind menschenleer, die rund 150 eingemieteten Start-ups arbeiten im Homeoffice. Von Start-up-Euphorie ist wenig zu spüren.

Dafür strahlt in der Ecke der Lounge umso mehr – ein Einhorn. Übergross, weiss und stolz. Es ist in der Start-up-Szene das Sinnbild für Unternehmen mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde Dollar. Und davon gibt es in der Zuger Krypto-Welt derzeit nicht weniger als vierzehn, im Vorjahr waren es erst acht.

«Das Crypto Valley explodiert förmlich», sagt Mathias Ruch. Der CEO und Mitgründer der Investmentgesellschaft CV VC lächelt und tätschelt dem Einhorn zufrieden den Plastikhals.

CV VC ist für Blockchain-Start-ups ein fruchtbares Biotop: Schriftzug über dem Eingang zum Co-Working-Space CV-Labs. Foto: Ela Çelik

Tatsächlich: Schweizweit gibt es erstmals mehr als 1000 Start-ups, die sich mit der Blockchain-Technologie befassen, mehr als die Hälfte davon in Zug. Sie beschäftigen insgesamt 6000 Personen. Die 50 grössten Kryptofirmen werden mit über 600 Milliarden Dollar bewertet – viermal mehr als im Vorjahr. Diese Rekorde gehen aus dem aktuellen «CV VC Top 50 Report» hervor.

Diese frohen Meldungen aus dem Kryptotal mögen dabei so gar nicht recht in die Zeit passen. Kryptowährungen wie der Bitcoin sind auf Berg-und-Tal-Fahrt, man liest von einem drohenden «Krypto-Winter». Und trotzdem wächst die hiesige Szene prächtig. «Das zeigt, dass hier in den letzten Jahren etwas gewachsen ist, das nachhaltig Bestand hat», erklärt Ruch.

Der gebürtige Berner ist Dreh- und Angelpunkt der Zuger Krypto-Szene. Mit seiner Investmentfirma fördert er seit rund sechs Jahren gezielt Blockchain-Start-ups und bietet ihnen günstige Büroräume. Nebst dem CV-Lab in Zug unterhält er solche in Liechtenstein, in den Emiraten und neu auch in Kapstadt.

Blockchain-Gesetzgebung in der Schweiz

Jährlich begutachten Ruchs Leute weltweit 2000 bis 3000 Projekte, zwei Drittel kämen aus dem Finanzbereich. «Bei uns bekommen sie ja mehr als nur Geld», sagt er. Etwa ein Netzwerk und die Teilnahme an einem dreimonatigen Inkubationsprogramm, wo die jungen Programmierer lernen, wie man eine Firma führt. Dieser «Ökosystem-Ansatz» zeige Erfolg, so Ruch.

Tatsächlich mischen Zug und die Schweiz an vorderster Kryptofront mit. Nirgends sonst gibt es eine höhere Dichte an Jungunternehmern, Expertinnen und Hochschulen, die auf die Blockchain-Technologie setzen. In keinem anderen Land sind die Rahmenbedingungen so klar reguliert. Im vergangenen Jahr befürworteten Stände- und Nationalrat einstimmig eine neue Blockchain-Gesetzgebung. Das zieht auch die Community aus dem Ausland an.

Ohne Blockchain kein Bitcoin

Sie alle glauben an eine Technologie, deren berühmteste Anwendung der Bitcoin ist. Krypto-Währungen gibt es nur dank der Blockchain. Aber die Technik kann deutlich mehr. Sie ist eine dezentrale, von den Nutzern gemeinsam betriebene Datenbank, die es ermöglicht, dass Menschen Informationen untereinander fälschungssicher und transparent übermitteln. Und sie hat die Kraft, so glauben ihre Anhängerinnen, die Welt aus den Angeln zu heben.

So funktioniert eine Blockchain Infos einblenden Blockchain bedeutet auf Deutsch Blockkette. Transaktionen werden in Blöcken gespeichert. Mit einem Zeitstempel versehen, fügen sich die Blöcke zu einer zusammenhängenden Kette zusammen. Verändert jemand einzelne Blöcke, so fällt das auf. Die gesamte Kette wird dezentral auf verschiedenen Rechnern vollständig gespeichert. Andere Teilnehmer in dieser dezentralen Buchführung erkennen bei einem Vergleich Manipulationen, was die Kette sicher macht. In der hohen Sicherheit der Transaktionen liegt das Potenzial der Technologie. Es braucht keine vertrauenswürdige Bank mehr, die für eine Gebühr arbeitet. Privatpersonen stellen die benötigte Rechenleistung zur Verfügung und werden dafür mit Kryptogeld entschädigt. Da kein Vermittler mehr nötig ist, können Anbieter direkt mit Kunden Geschäfte machen. Der Vertrag lässt sich in die Blockchain integrieren und mit der Geldtransaktion koppeln. So kann ein Geschäft unkompliziert, schnell und günstig abgeschlossen werden. Bisher halfen technologische Innovationen, untergeordnete Arbeiten zu rationalisieren und so Geld zu sparen. Die Blockchain setzt erstmals am anderen Ende an: «Sie nimmt nicht den Taxifahrern ihren Job weg, sondern Uber – sie sorgt dafür, dass Taxifahrer direkt mit Kunden interagieren können», sagt Vitalik Buterin, Ethereum-Gründer und Star der Blockchain-Szene. (Bernhard Kislig)

Gibt es also mittlerweile Blockchain-Lösungen, die unseren Alltag verändern? Oder Grosskonzerne überflüssig machen? Wer sich im Valley auf Spurensuche begibt, merkt rasch: Noch ist diese Kryptowelt etwas für Eingeweihte. Doch der Besuch im Crypto Valley zeigt: Entlang von Wertschöpfungs- und Lieferketten tut sich vieles.

Ein Zertifikat für «sauberes Gold»

Wie bei der Firma Axedras zum Beispiel. Sie nutzt die fälschungssichere Technologie, um die saubere Herkunft von Gold nachzuweisen. «Jeder einzelne Goldbarren hat bei uns einen digitalen Zwilling auf der Blockchain», sagt CEO Urs Röösli hinter der Maske. Im gläsernen Sitzungsraum des Firmenablegers im Zürcher Technopark ist der Platz rar. Röösli spricht ruhig, sachlich und unaufgeregt.

Von der Mine, die das Gold abbaut, über Lieferanten, Raffinerien bis zur Bank wird auf der Blockchain-Datenbank jede Station jedes einzelnen Barrens festgehalten und so jeder reale Barren mit den entsprechenden Informationen versehen. Röösli: «So ist sichergestellt, dass keine illegalen Manipulationen am Material und den dazugehörigen digitalen Daten vorgenommen werden. Eine saubere Produktion ist dem Käufer garantiert.»

Axedras wurde im Jahr 2018 gegründet und zählt heute gut 20 Mitarbeitende. Erst kürzlich hat das Start-up laut CVVC-Report eine weitere Finanzierungsrunde über zehn Millionen Dollar für das geplante Wachstum abgeschlossen.

Denn Röösli, langjähriges Konzernleitungsmitglied bei der Werttransportfirma Loomis, ist noch nicht am Ziel. Einst soll die ganze Edelmetallbranche via Blockchain miteinander vernetzt und digitalisiert sein. Die grösste Herausforderung dabei ist, die beteiligten Firmen aus fünf Kontinenten ins Boot zu holen.

Entlang der Wertschöpfungskette werde noch vieles über Papier abgewickelt, und die Lieferanten arbeiteten mit unterschiedlichen Datenformaten. Die Blockchain-Lösung mache den Lieferprozess jetzt viel effizienter und transparenter, sagt Röösli. Schon bald würden deshalb viele Unternehmen nachziehen, ist er überzeugt.

Warnende Stimmen

Doch nicht ist alles neu und grossartig, was die blühende Branche zwischen Zürich, Zug und Vaduz hervorbringt. Das bestreitet auch niemand im Crypto Valley. Darunter ist Sebastian Bürgel, Geschäftsführer und Gründer der Zürcher Firma Hopr.

«Vieles im Crypto Valley ist Quatsch.» Sebastian Bürgel, Gründer von Hopr

Der promovierte Biomedizin-Techniker lokalisiert im Videogespräch «viel Schall und Rauch» im Kryptotal. Nicht alles, was unter dem Buzzword «Blockchain» laufe, basiere tatsächlich auch auf dieser Technologie, warnt er. Und für nicht jede Anwendung wäre eine Blockchain nötig: «Vieles ist Quatsch», meint er lapidar.

Bürgel selbst baut eine Blockchain-Lösung zum sicheren bilateralen Austausch von Daten, etwa zwischen Spitälern: «Die verschickten Daten sollen nicht nur verschlüsselt sein. Der Cloud-Anbieter soll auch nicht herausfinden können, wo jemand war, als er die Daten versendet hat.»

Ziel sei es, ein neutrales Internet zu schaffen, das niemandem gehört oder von niemandem beeinflusst werden kann: «Was passiert, bestimmen bei Hopr die Teilnehmerinnen und Teilnehmer», sagt Bürgel. Das soll ein Gegenentwurf zum heutigen Internet sein, bei dem zentrale Dienstleister wie Google oder Facebook mit den Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer das grosse Geld machen.

«Krypto-Technologien und -Geschäfte stehen zunehmend im Zentrum globaler illegaler Finanzströme.» «Financial Times»

Das Crypto Valley lockt aber nicht nur Weltverbesserer an, sondern auch Leute, die das schnelle Geld wittern. Trotz Blockchain-Gesetz haftet der Kryptowelt oft noch ein zweifelhafter Ruf an.

Kürzlich schrieb die «Financial Times» gar: «Krypto-Technologien und -Geschäfte stehen zunehmend im Zentrum globaler illegaler Finanzströme und krimineller Unternehmen.» Es gebe eine Reihe skrupelloser Firmen im Zuger Crypto Valley, warnte das Stammblatt der City of London.

Seine Kryptobank Seba verfügt über eine Banklizenz: Direktor Guido Bühler. Foto: Ela Çelik

Das bestreitet in Zug niemand. Auch Guido Bühler nicht, Geschäftsführer der mit 750 Millionen Dollar bewerteten Kryptobank Seba. Zusammen mit Sygnum gehört sie bislang zu den einzigen Kryptoinstituten, die im Jahr 2019 von der Finma eine Banklizenz erhielten und umfassende Finanzdienstleistungen für Kryptowährungen anbieten. Ableger gibt es in Abu Dhabi, Singapur und Hongkong.

«In der Schweiz gibt es keine Bank, die nicht compliant ist.» Guido Bühler, Kryptobank-Direktor

Firmen, die hier krumme Kryptogeschäfte machten, stünden auf kurzen Beinen, sagt der ehemalige UBS-Banker, lässig im flauschigen Sofa der Lounge sitzend. Die Bank ist in einem der ältesten Gebäude Zugs untergebracht, das Interieur erinnert an ein nobles Boutiquehotel. Bühler betont: «In der Schweiz gibt es keine Bank, die nicht compliant ist.» Heisst übersetzt: Die Schweizer Banken spielen sauber.

Trotz der schwindelerregenden Entwicklungen im Finanzwesen kann die Tour d’Horizon im Kryptotal nicht darüber hinwegtäuschen: Richtig durchgestartet ist bislang kein Projekt auf der Blockchain-Technologie. Noch immer ist sie im Alltag nicht angekommen, sie hat ihr Dasein zum Beispiel in den Nischen Logistik und der Organisation von Lieferketten. Selbst die Kryptowährungen Bitcoin und Ether haben die breite Bevölkerung noch nicht erreicht.

Die Zukunft heisst Blockchain

Nichtsdestotrotz sind die Macherinnen und Macher im Crypto Valley überzeugt, dass sich die Technologie durchsetzen wird. In zehn Jahren werde niemand mehr über Blockchain sprechen, weil sie selbstverständlich geworden sei, heisst es unisono. Doch bis die Blockchain-Technologie tatsächlich so alltäglich wie ein Smartphone ist, muss das weisse Unicorn, das im CV Lab für die Kryptowelt steht, noch ein paar Hürden nehmen.

Simone Luchetta ist Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Die studierte Germanistin schreibt hauptsächlich über Arbeit und seit vielen Jahren über Technologie und Cybersecurity. Sie hat zudem eine Weiterbildung in Datenjournalismus abgeschlossen. Mehr Infos @SimLuchetta

