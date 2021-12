Marktwandel durch Technologisierung – Wie das Grundeinkommen Wirtschaft und Gesellschaft retten kann Fünf Jahre nach der Volksabstimmung wird in der Schweiz wieder über eine fixe staatliche Sockelleistung diskutiert. Der Zeitpunkt ist richtig. Auch die Marktwirtschaft könnte profitieren. Stefan Krähenbühl

Der Verein Grundeinkommen posiert auf 4000 goldenen Talern zur Einreichung der Unterschriften zur städtischen Initiative zu einem wissenschaftlichen Pilotversuch zum Grundeinkommen auf dem Münsterhof in Zürich. Foto: Ennio Leanza / Keystone

Die Weltwirtschaft braucht ein dickes Fell. Covid-19 ist zum unberechenbaren Taktgeber geworden. Die rasante Erholung hat zu Lieferengpässen geführt, Fachkräftemangel ist allgegenwärtig. Nicht zu vergessen, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China sich erneut zuspitzt. Entgegen all diesen Problemen befeuert der Hyperkonsum die Erwartung an übermächtige Konzerne. Der Wert der weltweit grössten hundert Unternehmen hat sich in fünf Jahren verdoppelt. Profitiert haben die Superreichen. Mit 300 Milliarden Dollar besitzt Tesla-Chef Elon Musk dreimal so viel wie der reichste Mensch vor vier Jahren, Amazon-Gründer Jeff Bezos. Kurz: Die ökonomischen Extreme nehmen zu, dem Kapitalismus droht soziales Versagen. Die Wohlstandsschere öffnet sich. Rufe nach Umverteilung erklingen lauter. Und mit ihnen der Ruf nach einem bedingungslosen Grundeinkommen.