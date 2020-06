Wirecards verschollene Milliarden – Wie das Kartenhaus zusammenfiel Wirecard hat eine sagenhafte Erfolgsgeschichte erzählt – und viele wollten sie glauben. Über Aufstieg und Fall einer Skandalfirma. Christoph Giesen , Klaus Ott , Nicolas Richter , Jörg Schmitt , Jan Willmroth , Nils Wischmeyer

Bediente die Sehnsucht nach einer frischen Erfolgsgeschichte: Wirecard-Chef Markus Braun.

Pünktlich um 19.30 Uhr trifft der frühere Konzernchef Markus Braun am Montag dieser Woche in den Büros der Staatsanwaltschaft München ein, um sich verhaften zu lassen. Er geht den Flur entlang, vorbei an der Kaffeeküche, setzt sich im Besprechungszimmer an den grossen Tisch. Er ist mit zwei Anwälten da, zwei Polizisten sind anwesend, ferner drei Staatsanwälte.