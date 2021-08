Leser fragen Peter Schneider – Wie debattiere ich mit Impfgegnern? Die Antwort an eine Leserin, die sich fragt, wie sie mit einem Impfgegner ein Gespräch über individuelle Risikoanalysen führen soll. Peter Schneider

An einer Kundgebung im Februar in Zug demonstrierten mehrere Hundert Menschen gegen die Coronavirus-Massnahmen der Behörden. Foto: Keystone

Ein Impfgegner erklärt mir, dass ich mich von der Angst beeinflussen lassen würde. Ich finde, wir beide haben eine Risikoanalyse erstellt, und für die eine Person ist der Respekt vor Corona, bei der anderen der Respekt vor der Impfung grösser. Das würde mir eigentlich auch schon genügen, Hauptsache, die Leute denken überhaupt darüber nach und sind nicht einfach zu faul für die Analyse, was für sie oder die Gesellschaft von Nutzen sein könnte. Anhand der Aggressivität des Gesprächs gehe ich aber davon aus, dass Menschen eine Unterscheidung zwischen ihren eigenen, gesunden, begründeten Ängsten und den total irrationalen Ängsten des anderen machen. Wie spiegle ich einem Gegenüber in diesem überhitzten Thema, dass wir eigentlich gar nicht so verschieden sind und wir wohl beide unsere begründeten Ängste haben? J.B.