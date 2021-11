Analyse zur Zürcher Kulturförderung – Der Freisinn entdeckt Jimi Hendrix

Analyse zur Zürcher Kulturförderung – Wie der Freisinn Jimi Hendrix entdeckte Ausgerechnet dank der FDP bekommt ein Kleintheater, das mit Rockproduktionen zu Erfolg kam, 100’000 Franken mehr pro Jahr. Das hat seine doppelte Logik. Meinung Jean-Martin Büttner

Ihn feiert das Theater Rigibilck: Jimi Hendrix zerfetzt am Woodstock-Festival 1969 die amerikanische Nationalhymne, indem er auf seiner Gitarre die heulenden Bomben von Vietnam imitiert. Foto: Getty Images

Dass Grüne und Linke die kleine Kunst toll finden, aus Kalkül, Verklärung oder Begeisterung, passt zu ihrem politischen Profil. Dass aber der Freisinn dem Kleintheater Rigiblick nicht nur mehr Geld geben will, sondern mehr, als alle anderen Parteien vorsahen, gibt in Zürich zu reden. Wieso ausgerechnet das Rigiblick?

Das Theater erreicht schon jetzt eine jährliche Auslastung von 90 Prozent, eine ausgesprochen hohe Quote für einen Kulturbetrieb. Dass das Team deshalb am Anschlag ist und seit Jahren um eine höhere Subvention bittet, ist so gesehen eine Folge seines Erfolgs.