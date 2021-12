Klimawandel bedroht Fischindustrie – Wie der Lachs unter Klimastress leidet Die Nachfrage nach Zuchtlachs und Meeresfrüchten steigt weltweit. Auch in der Schweiz nimmt der Import deutlich zu. Ein ungebremster Klimawandel könnte das Angebot deutlich schmälern. Martin Läubli

Fischfarm in einem Fjord in der Nähe der norwegischen Insel Grima. Foto: Sergey Ponomarev/The New York Times/Redux

Etwas geräucherter Lachs zu einem Glas Champagner oder gegrillt mit Thymianbutter und Gemüse. Muscheln an einer Weissweinsauce oder eine Pizza Marinara. Fisch und Meeresfrüchte sind in Europa seit langem im Trend – auch in der Schweiz. Und um Weihnachten ist die Nachfrage besonders gross. Der Appetit nach Lachs ist dabei am grössten. Die Importe in die Schweiz seien zwischen 2012 und 2019 um 25 Prozent gestiegen, teilte die Schweizer Zollverwaltung kürzlich mit. Von den Fischimporten entfallen heute etwa 40 Prozent auf den beliebten Wanderfisch. Dabei stammt knapp die Hälfte der importierten Fische aus marinen Aquakulturen, vorzugsweise aus Norwegen.