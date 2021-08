Analyse zum Olympia-Abschluss – Wie der Medaillenrausch alles veränderte – oder fast alles Die Schweiz hat in Tokio gross abgeräumt und die anfängliche Kritik an den Corona-Spielen verdrängt. Bis uns ein Skandal in die Wirklichkeit zurückholte. Meinung David Wiederkehr

Auch sie trugen ihren Teil zum Kantersieg der Schweizer Frauen über ihre Landsmänner bei: Die Beachvolleyballerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré gewannen am Freitag die 13. Medaille. Foto: Tom Weller (Getty Images)

Und plötzlich war, zack, alles vorbei. Verdrängt die Skepsis und verblasst aller Unmut über einen Anlass, der sich wie eine Invasion angefühlt hat.

Während in Japan wieder Corona rasant überhandnahm und das Land den Notstand ausrief, hatten sie begonnen, diese 29. und mit Abstand seltsamsten Olympischen Sommerspiele. Keine Zuschauer in den Stadien, Sportler und Sportlerinnen im Lockdown im olympischen Dorf und Medienleute in Dauerquarantäne. Dazu erzürnte Japanerinnen und Japaner wegen der ungebetenen Gäste: Wem nützt das? Wie ist das zu rechtfertigen – ausser mit den immensen Kosten, die für die Infrastruktur längst ausgegeben worden waren? Oder den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den TV-Anstalten aus aller Welt?