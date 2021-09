Verurteiltes IS-Mitglied – Wie der Rollstuhl-Jihadist in Schaffhausen sein Netzwerk ausbaut Der Iraker Osamah M. müsste die Schweiz wegen seiner Terrorvergangenheit eigentlich schon längst verlassen haben. Doch der Mann bleibt, schart Anhänger um sich, und diese gründen sogar eine neue Moschee. Chronik eines behördlichen Versagens. Kurt Pelda

Der Iraker Osamah M. in der neu eröffneten Gebetshalle des Islamischen Kulturvereins Schaffhausen. Illustration: Karin Widmer

Was ist eigentlich aus dem Chef der Schaffhauser Zelle des Islamischen Staats (IS) geworden? Wer ihn besuchen möchte, muss zuerst am Empfang eines städtischen Wohnheims seine Personalien angeben. Dann öffnet ein Mitarbeiter eine weisse Tür, die zu einem langen Gang führt. Hier beginnt das Reich von Osamah M., dem Rollstuhlfahrer aus dem Irak. Als ihm der Besuch angekündigt wird, ruft der Iraker aus einem Zimmer heraus: «Dieser Mann ist ein Journalist. Ich möchte nicht mit ihm sprechen.»

Osamah M. wurde 2017 unter anderem wegen Beteiligung an der Terrororganisation IS zu 44 Monaten Gefängnis verurteilt. Bereits zuvor hatte ihm das Staatssekretariat für Migration (SEM) den Flüchtlingsstatus aberkannt, weil er im Asylantrag nicht die Wahrheit gesagt hatte. So konnte seine wahre Identität zum Beispiel nie restlos geklärt werden. In den Gerichtsakten finden sich denn auch zwei verschiedene Geburtsjahre, 1981 und 1986.