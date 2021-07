Finanzierung trotz hoher Preise – Wie der Traum vom Eigenheim wahr werden kann Derzeit steigen die Preise für Wohneigentum in der Schweiz stark. Die wichtigsten Fragen, die sich Käufer zu Hypothek, Pensionskassen­vorbezug und der finanziellen Schmerzgrenze stellen sollten. Bernhard Kislig

Faustregel für Wohneigentum: Zinsen, Amortisationen, Unterhalt und weitere Ausgaben wie Versicherungsprämien sollten nicht mehr als ein Drittel des Nettoeinkommens kosten. Foto: Tamedia

Während der Pandemie sind die Preise für Wohneigentum in der Schweiz sprunghaft gestiegen. Mit dem Preis steigt auch die Hürde für den Kauf eines Einfamilienhauses oder einer Eigentumswohnung. Die folgende Übersicht bietet Hilfestellung für eine solide Finanzierung des Eigenheims.

Helfen Angehörige bei der Finanzierung?

Jüngere Familien haben in der Regel noch zu wenig Geld angespart, um sich den Traum der eigenen vier Wände erfüllen zu können. Öfters erhalten sie Unterstützung von ihren Eltern. Das ist auch gut so. Denn wenn die eigenen Ersparnisse knapp sind, ermöglicht die finanzielle Unterstützung durch die Eltern in vielen Fällen eine solide Hausfinanzierung.