Tschernobylhilfe Hardwald – Wie der Ukraine-Krieg einen Verein im Unterland in Not bringt Dank der Tschernobylhilfe Hardwald konnten sich Kinder aus verstrahlten Gebieten in Weissrussland in der Schweiz erholen. Die Zukunft des Vereins ist heute aber ungewiss. Alexander Lanner

Der Besuch im Zoo Zürich war für die Kinder aus den verstrahlten Gebieten in Weissrussland ein Ausflug von vielen, den die Tschernobylhilfe Hardwald jeweils organisiert hat. Archivfoto: Tschernobylhilfe Hardwald

Erst die Corona-Pandemie, dann er Ukraine-Krieg. Die Tschernobylhilfe Hardwald – 1999 in Opfikon gegründet – kann seit mittlerweile vier Jahren ihren ursprünglichen Vereinszweck nicht mehr erfüllen. Dieser besteht darin, Kindern aus Weissrussland die Möglichkeit zu geben, für vier Wochen in die Schweiz zu reisen, um sich hier zu erholen. Denn auch heute noch – die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ereignete sich am 26. April 1986 und jährt sich damit am heutigen Tag zum 37. Mal – sind die Folgen der Nuklearkatastrophe in Belarus spürbar. So leiden manche Kinder an genetischen Defekten, haben häufig Schilddrüsenkrankheiten, ein schwaches Immunsystem oder sind anderweitig gesundheitlich angeschlagen. Die ständige Strahlenbelastung hat nicht selten zu einem schwächlichen Allgemeinzustand und verzögerter Entwicklung geführt. Teilweise mussten sich die Kinder von radioaktiv verstrahlten Lebensmitteln ernähren.