Archäologie des 19. Jahrhunderts – Wie der Westen im Orient antike Kunst erbeutete Das Buch «Die Schatzjäger des Kaisers» erzählt vom hemmungslosen Kunst-Raubzug europäischer Länder auf der halben Welt. Ein Sachbuch, das sich wie ein Krimi liest. Christine Schlötzer

Musste zuerst zehn Jahre in den Keller, bevor das Berliner Publikum sie zu Gesicht bekam: Die berühmte Büste der Nofretete. Foto: Keystone

In einem anderen Krieg, in einer anderen Zeit, gelangte der deutsche Ausgräber Theodor Wiegand nach Odessa. Der Archäologe kam aus Istanbul, das Osmanische Reich hatte gerade kapituliert, aber die mit den Türken verbündeten Deutschen hielten noch Odessa. Gern hätte Wiegand auch in der Ukraine noch nach Schätzen gegraben, doch der Zusammenbruch war nicht mehr aufzuhalten. Als einer der letzten Deutschen verliess der Altertumsforscher mit einem Truppentransporter Odessa.