Meilensteine der Medizin (4) – Wie die Antibiotika vom eigenen Erfolg eingeholt werden Vor 80 Jahren entwickelt, war das Penicillin ein Meilenstein im Kampf gegen Bakterien. Heute bereiten Resistenzen der Medizin zunehmend Sorgen. Daniela Schenker

Unter dem Mikroskop, hier ein Modell aus dem Spitalmuseum Bülach aus dem Jahr 1896, können Bakterien identifiziert werden. Foto: Balz Murer

Entzündete Mandeln, ein schmerzhafter Zahnabszess oder die vereiterte Gallenblase: Bis vor 80 Jahren konnten Menschen, die daran litten, meist nur dank der Kunst des Chirurgen gerettet werden. «Wundinfektionen durch Bakterien waren oft gefährlicher als die Wunde selbst. In den Spitälern floss der Eiter in Strömen», weiss Walter Grete, ehemaliger Hausarzt in Bachenbülach. Im Spitalmuseum Bülach, das Grete bis Ende 2021 betreute, können noch heute stumme Zeugen dieser Zeit bestaunt werden – etwa der Tonsillenschneider, mit dem die Mediziner entzündete Mandeln gleich serienweise entfernten.