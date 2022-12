Jahreszahlen des Stromkonzerns – Wie die Axpo trotz Krise um einen Verlust herumkommt Eine geringere Stromproduktion und der Lieferstopp von Gazprom machen dem Unternehmen zu schaffen. Doch die gestiegenen Energiepreise haben auch einen Vorteil. Angelika Gruber

Die Energiekrise in Europa hat die Axpo im vergangenen Geschäftsjahr stark belastet. Nur dank eines Sondereffekts rutschte der grösste Stromproduzent der Schweiz nicht in die Verlustzone. Zu schaffen machten dem Unternehmen Ausfälle in der Stromproduktion. Dort machten sich gleich drei negative Effekte bemerkbar:

Das Kernkraftwerk Leibstadt, an dem die Axpo massgeblich beteiligt ist, fiel länger aus als gedacht. Frankreich lieferte weniger Atomstrom, weil die dortigen Kernkraftwerke wegen langwieriger Reparaturarbeiten ausserplanmässig vom Netz mussten. Die Wasserkraftwerke lieferten wegen der Trockenheit im Sommer weniger Strom als üblich.

Um dennoch fristgerecht an die Kunden liefern und all diese Ausfälle kompensieren zu können, musste die Axpo den Strom anderswo teuer einkaufen.

Gazprom hat Lieferung eingestellt

Die Axpo produziert und verkauft nicht nur Strom, sie handelt auch mit Gas, das sie unter anderem von Gazprom bezog. Im Lauf des Jahres stellte diese die vertraglich vereinbarten Lieferungen jedoch ein. Die Axpo hatte das Gas ihren Kunden bereits fix zugesagt und musste auf andere Anbieter ausweichen. Wie hoch die daraus entstandenen Mehrkosten waren, liess sie zunächst offen. Sie prüft nun nach Angaben eines Sprechers rechtliche Schritte gegen Gazprom.

Im operativen Kerngeschäft (Ebitda) verbuchte die Axpo einen Verlust von rund 579 Millionen Franken. Doch dank einer milliardenschweren Aufwertung des Kraftwerkparks stand unter dem Strich letztlich ein Gewinn von 595 Millionen Franken.

Axpo-Chef Christoph Brand verdiente 2021 weniger, er kam auf 1’024’000 Franken.

Die Axpo muss den Wert ihrer Kraftwerke regelmässig überprüfen und in der Bilanz festhalten. Ein wichtiger Einflussfaktor dafür ist der Strompreis. Wenn dieser fällt, dann sinken auch die Einnahmen, die die Axpo mit dem in ihren Kraftwerken erzeugten Strom erzielen kann. Wenn der Strompreis jedoch wie jetzt stark steigt, dann kann sie ihren Strom voraussichtlich auch zu höheren Preisen verkaufen. Folglich werden die Kraftwerke in der Bilanz höher bewertet. Für das vergangene Geschäftsjahr machte dieser Wertgewinn allein 3,150 Milliarden Franken aus.

Den Rettungsschirm des Bundes hat die Axpo bisher nicht gebraucht. Die Axpo-Führung hatte den Staat im Sommer um Unterstützung für den Notfall gebeten. Damals waren die Strompreise an der Börse innert kurzer Zeit massiv angestiegen, was die Axpo und auch viele andere Versorger in ganz Europa kurzfristig in Liquiditätsprobleme brachte: Wenn Versorger ihre Stromproduktion an der Börse im Voraus verkaufen, müssen sie dafür Sicherheiten hinterlegen. Weil die Strompreise anstiegen, mussten die Firmen auch deutlich mehr Sicherheiten bereitstellen. Doch mittlerweile hat sich die Situation an den Energiemärkten etwas beruhigt, Strom und Gas sind wieder günstiger zu haben.

Aktionäre bekommen keine Dividende

Wie sich die Lage am europäischen Energiemarkt im kommenden Jahr entwickelt, ist jedoch völlig offen. Die Axpo gibt sich dennoch zuversichtlich: «Axpo hat im Berichtsjahr einen Gewinn erwirtschaftet und budgetiert in den kommenden Jahren positive Resultate», heisst es dazu im Finanzbericht.

Die Krise wirkte sich auch auf die Bezahlung des Managements aus: Axpo-Chef Christoph Brand verdiente im vergangenen Geschäftsjahr weniger – vor allem, weil er keinen Bonus erhielt. Gehalt und Sach- sowie Vorsorgeleistungen eingerechnet erhielt er 1’024’000 Franken nach 1’475’000 Franken im Geschäftsjahr 2020. Auch die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats fiel niedriger aus. Auch die Aktionäre müssen verzichten. Sie erhalten keine Dividende.

