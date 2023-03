«Grünes Paradoxon» mit der Kohle – Wie die Energiewende gelingen kann Die Welt verbraucht so viel Kohle wie nie, die Klimaziele sind in weiter Ferne. Das könnte auch mit den Plänen zum Ausstieg zu tun haben. Christoph von Eichhorn

Mit der Nachfrage sinkt der Preis für Kohle – was die Nachfrage wieder erhöht: Tagbau in Deutschland. Foto: Keystone

«Das Ende der Kohle ist in Sicht», verkündet die Website der Powering Past Coal Alliance (PPCA) recht feierlich. 2017 auf der Klimakonferenz in Bonn gestartet, strebt der Verbund an, die Nutzung von Braun- und Steinkohle so schnell wie möglich zu beenden, um die weltweiten Klimaziele zu erreichen. 48 Staaten haben sich der Allianz schon angeschlossen, 2017 trat die Schweiz bei. Sie gilt zwar als «kohlefrei». Doch von einem Ende der Kohle kann international bislang keine Rede sein.