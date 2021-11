Abstimmung vom 28. November – Wie die Gegner des Covid-Gesetzes ticken Impfkritiker, Trotzige, Verschwörungsgläubige und Geimpfte, die sich für Grundrechte einsetzen – die Gruppe, die für ein Nein zum Covid-Gesetz am 28. November eintritt, ist ziemlich heterogen. Kurt Pelda

Massnahmenkritiker sind politisch schwierig einzuordnen. Von links bis rechts wie hier in Baden AG ist alles vertreten. Foto: Pascal Mora

Über das Bundeshaus huschen farbige Projektionen. Der Bundesplatz ist mit Zäunen abgeriegelt, und an den Eingängen wird das Covid-Zertifikat geprüft. Dutzende von Polizisten stehen in Kampfmontur herum, um die Veranstaltung zu schützen.

Es ist Donnerstagabend in Bern, und gewöhnlich tauchen da allwöchentlich ein paar Hundert Massnahmenkritiker zu einer unbewilligten und lärmigen Demonstration auf. An diesem Abend bleibt alles ruhig, die Kantonspolizisten haben nichts zu tun.

Noch wenige Stunden zuvor hatte sich eine lange Schlange vor dem nur wenige Schritte entfernten Covid-Testzentrum beim Berner Bollwerk gebildet. Ungeimpfte warteten dort auf ein kostenpflichtiges Zertifikat.

Genau überlegen, wann es sich lohnt

Jene, die weder Impfung noch negatives Testergebnis vorweisen können, geniessen derweil ihre Drinks in Zelten, die viele Restaurants und Bars in Aussenbereichen aufgestellt haben. Unter ihnen hat es viele, die das Covid-19-Gesetz Ende November an der Urne versenken möchten. Sie fühlen sich durch das Zertifikat und die damit verbundenen Zutrittsbeschränkungen diskriminiert. Eine Staatsangestellte, die anonym bleiben möchte, sagt dazu, dass sie nun sogar ein Zertifikat vorweisen müsse, wenn sie sich in der Bibliothek ein Buch ausleihen wolle. Das sei eine Frechheit, und dafür lohne es sich einfach nicht, für einen Test anzustehen und zu bezahlen.

Eine von denen, die am 28. November Nein stimmen werden, ist Vera Sommer (Name geändert), eine alleinerziehende Mutter Ende 30. Sie arbeitet im Gesundheitssektor und ist medizinisch ausgebildet, kommt finanziell aber eher schlecht als recht über die Runden. Darum überlegt sie es sich jeweils genau, wann sich ein Corona-Test für sie lohnt. Mit Blick auf die Feiernden in der Berner Altstadt sagt sie: «Hier sehen wir eine Zweiklassengesellschaft. Die Ungeimpften frieren draussen, und die Zertifizierten sitzen drinnen an der Wärme.»

«Ich lasse mich nicht erpressen»

Vera Sommer ist nicht grundsätzlich gegen Impfungen. Ihren Kindern hat sie die empfohlenen Basisimpfungen verabreichen lassen. Sie selber ernährt sich gesund, treibt viel Sport an der frischen Luft und versucht, ihr Immunsystem zu stärken. Sie glaubt deshalb, dass eine Corona-Infektion bei ihr nicht im Spital enden würde. «Auf den Intensivstationen hat es viele Übergewichtige und Menschen mit Vorerkrankungen.» Sie sei durchaus in der Lage, ihren Gesundheitszustand selber einzuschätzen. Dafür brauche sie kein Zertifikat, zumal sich auch Geimpfte infizieren und das Virus weitergeben könnten. Politik und Medien schürten eine Panik, die bei der Bevölkerung zu Angst und Stress und damit tendenziell zur Schwächung des Immunsystems führe.

Schon mehrfach hat sie online einen Impftermin gebucht, doch immer wieder verschob sie ihn. Begründung: «Ich lasse mich vom Staat nicht erpressen.» Viele Leute gäben dem indirekten Impfzwang nur deshalb nach, weil sie einigermassen normal leben wollten.

Corona-Skeptiker an einer Demonstration in Uster am 25. September 2021. Foto: Keystone

Die Trotzigen

Vera Sommer gehört zu jenen, die aus Trotz gegen staatliche Bevormundung und Zwangsmassnahmen die Impfung bisher ablehnten. Die Frau war auch an der grossen Kundgebung der Massnahmengegner am 23. Oktober mit schätzungsweise 30’000 Teilnehmenden in Bern dabei. Wenn Medien über die Massnahmenkritiker berichten, stellt Sommer eine gewisse Herablassung fest. Die meisten Journalisten hätten einseitig die Partei des Bundesrats ergriffen – das ist mit ein Grund für ihren Abwehrreflex. Hinzu kommt eine grundlegende Skepsis gegenüber dem System der Marktwirtschaft, der Globalisierung und ganz besonders gegenüber Pharmakonzernen und Grossbanken.

Die Impfgegner

Radikale Impfgegner wie der Naturheiler Daniel Trappitsch sind schon seit vielen Jahren grundsätzlich gegen Impfungen. Trappitsch und sein Netzwerk Impfentscheid waren schon bei den ersten grossen Corona-Kundgebungen dabei und stellten zum Teil Infrastruktur zur Verfügung. Obwohl die Impffrage eigentlich eine private Risikoabwägung sei, habe sich daraus eine Art öffentlich ausgetragener Glaubenskrieg entwickelt, sagen die Impfgegner. Auf beiden Seiten des Impfgrabens nehmen Respekt und Toleranz gegenüber Andersdenkenden ab, die Fronten verhärten sich. Radikale Ungeimpfte versuchen die Arbeit von mobilen Impfequipen zu behindern, während sich auf der andern Seite Geimpfte zum Beispiel nicht mehr mit ungeimpften Freunden an denselben Tisch setzen wollen. An einer Demonstration der Massnahmengegner bricht ein bekannter Journalist eines Staatsmediums ein Gespräch abrupt ab, als er erfährt, dass sein Gegenüber geimpft ist. Der Mann lehnt die mRNA-Spritze ab und boykottiert im Privaten Freunde und Bekannte, die sich impfen liessen.

Die Verschwörungstheoretiker

Schon bei den allerersten Corona-Demonstrationen auf dem Zürcher Sechseläutenplatz waren im Frühling 2020 Verschwörungstheoretiker der QAnon-Bewegung anwesend. Diese ursprünglich aus den USA stammende Gruppe glaubt, dass eine satanistische Elite Kinder in unterirdischen Verliessen gefangen hält und deren Blut trinkt. In den Kanälen der Corona-Skeptiker auf dem Messenger-Dienst Telegram finden sich unzählige absurde Fantasien, zum Beispiel jene, wonach die «Plandemie» und die Covid-Impfung eine bewusste Strategie seien, um einen Teil der Weltbevölkerung auszurotten. Selbst in der Schweiz haben Kanäle, die solchen Unsinn verbreiten, manchmal mehrere Zehntausend Abonnenten. Auch im Fall der Walliserkanne, des von den Behörden wegen Verstosses gegen die Zertifikatspflicht geschlossenen Restaurants in Zermatt, gibt es Hinweise, dass es sich bei den Wirtsleuten um Anhänger von Verschwörungstheorien handelt.

Weil schon mehr als 73 Prozent der Stimmberechtigten doppelt geimpft sind, hat das Referendum gegen das Covid-Gesetz nur dann eine Chance, wenn Scharen von Geimpften Nein stimmen.

Die Geschädigten

Finanzielle Hilfe für Selbstständige kam in der Corona-Krise relativ spät. Darum finden sich unter den Massnahmengegnern viele Yoga- und Tanzlehrerinnen, Wirtsleute oder Unternehmer aus der Veranstaltungsbranche. Sie hatten wegen der Zwangsmassnahmen zum Teil markante Einbussen zu beklagen und sehen darin einen Grund, auf die Strasse zu gehen und Ende November mit Nein abzustimmen.

Die Anhänger der Grundrechte

Ein grosser Teil des Nein-Lagers sieht die Grundrechte und das in der Verfassung festgeschriebene Diskriminierungsverbot durch die zunehmende Machtfülle der Exekutive bedroht. Diese Leute fühlen sich bestärkt durch Gerichtsentscheide, wonach zum Beispiel die faktischen Demonstrationsverbote in den Kantonen Bern und Zürich illegal waren. Immer wieder kritisiert zum Beispiel der Freiburger Rechtsprofessor Marcel Niggli, dass bei gewissen Zwangsmassnahmen eine gesetzliche Grundlage fehle. Ähnlich argumentiert die Aktion «Wir für euch», mit der eine Reihe von Polizisten sowie einige Staatsanwälte und Richter sympathisieren. Zu den «Anhängern der Grundrechte» zählt zudem eine für den Ausgang der Abstimmung vom 28. November wichtige Gruppe: die Geimpften, die gegen Diskriminierung, indirekten Impfzwang und eine angeblich drohende Massenüberwachung durch ein schweizweit funktionierendes Test- und Contact-Tracing-System sind. Zu dieser Gruppe gehören auch Exponenten aus dem linken und grünen Spektrum. Weil schon mehr als 73 Prozent der Stimmberechtigten doppelt geimpft sind, hat das Referendum gegen das Covid-Gesetz nur dann eine Chance, wenn Scharen von Geimpften Nein stimmen.

Die Rechts - und die Linksextremisten

Häufig haben Medien die von selbst ernannten Antifaschisten verbreitete These aufgenommen, wonach sich unter die Corona-Demonstrationen zahlreiche Rechtsextremisten mischten. Beobachtungen dieser Zeitung an zahlreichen Manifestationen ergaben aber, dass selten mehr als ein oder zwei Dutzend Neonazis anwesend waren. Dabei handelte es sich meistens um Mitglieder der ursprünglich aus Winterthur stammenden Jungen Tat und von Eisern Luzern, einer mehrheitlich aus etwas älteren Semestern bestehenden Neonazi-Gruppe in der Zentralschweiz. Weitgehend ausgeblendet wurde in den Medien aber die Tatsache, dass mindestens ebenso viele Anarchisten und Linksextremisten mit schwarzen und roten Fahnen an den Kundgebungen der Massnahmengegner teilnahmen. Der Riss, der das Land in Sachen Corona spaltet, verschont eben nicht einmal die Antifa. Für den Ausgang der Abstimmung sind die zahlenmässig kleinen Gruppen an den entgegengesetzten Rändern des politischen Spektrums aber unerheblich.

Kurt Pelda ist promovierter Ökonom und schreibt seit 2017 für den Recherchedesk. Er hat sich dabei u.a. auf Terrorismus, Islamisten und Neonazis spezialisiert. Davor arbeitete er als selbständiger Kriegsberichterstatter und Kameramann für verschiedene Medien, darunter The Economist, Der Spiegel, CNN und SRF. @KurtPelda

