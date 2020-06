Neue Attraktion im Zoo Zürich – Wie die kenianische Savanne auf den Zürichberg kam Am Samstag eröffnet der Zoo seine bisher grösste Anlage, die Lewa-Savanne. Zum Original pflegt er eine über 30-jährige Beziehung. An deren Anfang steht eine englische Tierschützerin. Susanne Anderegg

Fast wie in Afrika: Baobab, Breitmaulnashorn und Netzgiraffe in der Savanne des Zoos Zürich. Foto: Goran Basic

Darauf musste Direktor Alex Rübel lange warten: Dass im Zoo Zürich Giraffen, Nashörner und Zebras in einer Savannenlandschaft herumstreifen, zusammen mit Schwarzfersenantilopen und Straussen. Wie in Afrika. In der Anlage stehen auch riesige Baobab-Bäume, an denen sich die Tiere kratzen können. Nur sind die nicht aus Holz, sondern aus Spritzbeton. Aber täuschend echt gebaut. Und besonders für die Giraffen interessant: Sie finden in den Baobabs Futter, denn in die Baumstämme sind auf unterschiedlicher Höhe automatisierte Ausgabestellen für Pellets eingebaut. Und unten am Stamm wird Heu ausgeworfen – für die Breitmaulnashörner.