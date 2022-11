ZSC-Niederlage als Lehrstück? – Wie die Lions mitten in den Zirkus SCB gerieten Die Zürcher verlieren in Bern trotz 3:1-Führung und werden zum Nebendarsteller eines skurrilen Abends inklusive Trainerentlassung und Schlammschlacht nach dem Spiel. Kristian Kapp

Wie war das möglich? Die fragenden Gesichter der ZSC-Spieler nach der im Schlussdrittel verspielten 3:1-Führung in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Für die ZSC Lions ist es am Ende eine ärgerliche und unnötige Niederlage. Den Zürchern gelingt in Bern zwei Drittel lang ein gutes bis phasenweise sehr gutes Spiel. Sie halten einen Gegner, der bemüht ist, eine Reaktion auf eine schwache Leistung in Lausanne am Vortag (1:4) zu zeigen, zunächst in Schach. Und als sie im Mitteldrittel trotzdem in Rückstand geraten, folgen sehr überzeugende ZSC-Momente.