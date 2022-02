Betrug im Internet – Wie die Masche der Liebesbetrüger funktioniert Cyberkriminelle gaukeln Frauen und auch Männern ihre Liebe vor und räumen deren Konten leer. Ein Opfer erzählt, wie es darauf hereingefallen ist. Rahel Guggisberg

Liebesbetrüger wickeln einsame Menschen mit herzzerreissenden Geschichten um den Finger: Betroffen sind laut Anwältin Sarah Schläppi Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Foto: Imago Images / Westend61

Die Methode nennt sich Love-Scamming: Betrüger schwindeln – meistens – Frauen im Internet die grosse Liebe vor, haben es aber nur auf deren Geld abgesehen. Gerade auch in Pandemiezeiten boomt die Masche. Für viele Betroffene ist die perfide Täuschung eine traumatisierende Erfahrung. So auch für Tanja Z. (Name geändert), Mitte 40, Juristin aus Bern. Sie erzählt ihre Geschichte gefasst und in klaren Sätzen.