Bericht aus Südafrika – Wie Kapstadt auf die neue Mutation reagiert Die Normalität schien greifbar. Wegen der Reisebeschränkungen stürmen die einen jetzt völlig aufgelöst an den Flughafen, während andere entspannt ohne Maske oder Impfung das Wochenende in Bars geniessen. Manche fühlen sich jedoch vom globalen Norden im Stich gelassen. Nora Seebach, Kapstadt

Blick auf den zentralen Geschäftsbezirk Kapstadts – auch CBD (Central Business District ) genannt. Foto: Nora Seebach

«Hab jetzt alles auf dem Internet gelesen wegen neuer Variante aus SA, tönt gar nicht gut!! Nora, was möchtest Du machen? Sollen wir schauen, dass wir Dich auf den nächsten Swiss-Flieger bringen?», schreibt heute meine Mutter im Familien-Chat.

Von einem Moment auf den anderen wurde Südafrika in den Mittelpunkt der globalen Aufmerksamkeit katapultiert – schon wieder. Gestern noch erwähnte jemand bei einem sommerlichen Dachterrassen-Konzert – ohne Maske oder 3-G notabene –, dass die Fälle hier wieder steigen würden. Diese Bemerkung wurde jedoch mit Schulterzucken quittiert und dem Hinweis, dass es in Europa doch gerade viel schlimmer zu- und hergehe. Das Thema wurde gewechselt. So weit, so gut. Heute Morgen wachten wir alle auf mit den Nachrichten über die neue Corona-Mutation, die in Südafrika entdeckt wurde.