Vier Zukunftsvisionen fürs Homeoffice – Wie die Pandemie unsere Wohnungen verändert Wie leben wir zusammen, wenn wir in denselben Räumen auch arbeiten? Einrichtungen und Einstellungen müssen sich wandeln – und vielleicht sogar Quartiere. Pascal Blum Susanne Kübler

Wie schafft man es im Homeoffice, die Arbeit vom Privatleben zu trennen? Foto: Keystone

Letzte Woche hat der Bundesrat die Wiedereinführung der Homeoffice-Pflicht beschlossen, und da sitzen wir nun wieder: im eigenen Arbeitszimmer oder am Küchentisch, zwischen Laptop, Kindern und Waschmaschine. Wir wissen ja schon, wie es geht. Wie praktisch es ist, wenn man zwischendurch ein bisschen Haushalt erledigen kann. Wie lästig, wenn man der Familie mitteilen muss, dass man jetzt eigentlich gar nicht da ist.

Und wir merken dabei wieder sehr genau, dass Homeoffice die Menschen verändert, die Atmosphäre in der Wohnung, die Bedürfnisse an die eigenen Räume. Aber wie genau? Und welche Folgen sind für die Zukunft zu erwarten? Hier der Versuch einer Antwort in vier Kapiteln.