Abo Putins Invasion zu Kriegsbeginn – Wie die Ukraine die Schlacht um Kiew gewann Am 24. Februar 2022 überfielen russische Truppen den Flughafen Hostomel bei Kiew. Der Angriff hätte den Untergang der Ukraine einleiten sollen – und scheiterte spektakulär. Eine Rekonstruktion.

Entscheidender Sieg zu Kriegsbeginn: Ukrainische Soldaten beim Flughafen Hostomel (2. April 2022). Foto: Vadim Ghirda (AP)

Florian Hassel aus Hostomel

Iwan Koschedubow schlief noch tief, als Russland seine Heimat überfiel. Dabei wohnte der pensionierte Militärfunker direkt neben dem Flughafen Hostomel und einer Kaserne der ukrainischen Nationalgarde, die an diesem 24. Februar 2022 Hauptziele der russischen Armee waren. Um halb sieben Uhr morgens klingelte seine Tochter Ira den Vater aus dem Bett. «Papa, der Krieg hat angefangen!» Russische Marschflugkörper waren da schon an etlichen Stellen in Kiew und Dutzenden anderen Orten explodiert.