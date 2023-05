Volksentscheid vor 50 Jahren – «Emotionaler Ausnahmezustand»: Als die Zürcher U-Bahn-Pläne platzten Am 20. Mai 1973 scheiterte das Zürcher U-Bahn-Projekt an der Urne. Eine neue Forschungsarbeit beleuchtet die Hintergründe des Schicksalsentscheids, dem ein harter Abstimmungskampf vorausgegangen war. Mittendrin: ein späterer Bundesrat. Martin Huber

Tag der Entscheidung: Zürcherinnen und Zürcher geben am 20. Mai 1973 im Wahllokal des Zürcher Ämtlerschulhauses ihre Stimme ab. Foto: Keystone

«Die dunklen Wolken hatten sich am Sonntag schon um 14 Uhr über der kantonalen Verwaltung zusammengezogen», schrieb der «Tages-Anzeiger» am Tag nach der Abstimmung. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt hatte sich am Abstimmungssonntag, dem 20. Mai 1973, das Aus für die Zürcher U-Bahn an der Urne abgezeichnet.