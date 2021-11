Wahldilemma in Italien – Wie Draghi seinen Spritz mag

Abenteuerliche Ideen Infos einblenden

Es vergeht in Italien gerade kein Tag, an dem eminente und nicht so eminente Beobachter und Beteiligte der Präsidentenwahl neue Ideen generieren. Für einige Aufregung sorgte dabei Giancarlo Giorgetti, Nummer 2 der rechten Lega und Minister für wirtschaftliche Entwicklung. Giorgetti ist ein «Draghianer», ein Anhänger also von Premier Mario Draghi. Die beiden kennen und schätzen sich seit vielen Jahren, was den Chef der Lega, Matteo Salvini, oft ärgert. Nun sagte Giorgetti neulich, Draghi könne den «Zug» auch aus dem Qurinalspalast fahren – oder anders: Die Wahl zum Präsidenten müsse ihn nicht daran hindern, die Geschicke Italiens in dieser entscheidenden Phase zu lenken, im Duo mit einem neuen Premier. «Wir wären dann de facto in einem semipräsidentiellen System», sagte Giorgetti.

Nun, gemäss Verfassung ist Italien eine parlamentarische Demokratie – mit einem feinen Twist. Wollte es ein Modell mit einem exekutiveren Staatschef, wie es etwa die Franzosen haben, samt Volkswahl des Präsidenten, müsste die Verfassung geändert werden. Oder etwa nicht? In der Debatte messen sich alle namhaften Verfassungsrechtler des Landes, mit offenem Ausgang. (om)