Scheitern mit Folgen – Wie ein Basler Absturz die ganze Fussballschweiz trifft Eben noch war für den FCB der erste Europacup-Final zum Greifen nah. Jetzt droht er Europa ganz zu verpassen. Das könnte die Schweiz einen Platz in der Champions League kosten. Florian Raz

Ein Abend, der dem Schweizer Fussball noch lange Kopfzerbrechen bereiten wird: Fabian Frei trauert dem verpassten Final der Conference League nach. Foto: Manuel Geisser (Imago)

Und dann dieser eine Fehler zu viel. Über 2000 Minuten hat der FC Basel bereits gespielt in dieser Conference League. Er hat 19 Matchs, drei Verlängerungen und zwei Elfmeterschiessen überstanden, als Andy Pelmard ins Leere springt. Gleich darauf liegt der Ball im Basler Tor. Geplatzt der Traum der ersten Finalteilnahme eines Schweizer Fussballclubs in einem europäischen Turnier. Im 20. Spiel, in der vierten Verlängerung, in der 129. Minute.