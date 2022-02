Geschichte des Tabaks – Wie ein Heil- zum verpönten Genussmittel wurde Heute wird Rauchen bekämpft, die Werbung soll stark eingeschränkt werden. Das war nicht immer so. Die wichtigsten Etappen in der bewegten Geschichte des Tabaks. Gregor Poletti

Rauchen hat in seiner langen Geschichte verschiedene Phasen durchgemacht. Foto: Walter Pfäffli

Kinder und Jugendliche sollen vom Rauchen abgehalten werden. Deshalb fordert die Tabakinitiative, über die wir am 13. Februar abstimmen, ein striktes Werbeverbot. Kinder und Jugendliche sollen gar nicht erst in Versuchung kommen, mit diesem «Laster» zu beginnen. Heute wird der Konsum von Tabak als nachweislich gesundheitsschädigend eingestuft. Doch das war nicht immer so. Vom Auf- und Abstieg des Tabaks:

Die Heilpflanze