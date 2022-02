Legendäre Zürcher Discos – Wie ein paar Musiknerds eine «Hall of Fame» erschufen Die Abart-Crew dachte im Sommer 98 kurz ans Untertauchen, danach aber kam alles gut: Auf der Bühne schwitzte das Who’s who des Rock, davor pogten Luft-Gitarreros und Indie-Vamps. Thomas Wyss

Die oft frenetische Fankultur ist einer der Faktoren, dass namhafte Bands wie Turbonegro, die auch grössere Locations füllen würden, immer wieder ins Abart kommen wollen. Foto: Pascal Kehl

«Eigentlich war unsere Idee der blanke Wahnsinn.» Das sagt Oli Zemp im Dezember 2012 den NZZ-Journalisten, die mit ihm und Geschäftspartner Christian Gremelmayr auf die knapp 15-jährige Geschichte des Abart Club zurückblicken. Nun, neun Jahre und zwei Monate später, sitzen die beiden in der Tagi-Kantine (notabene am CEO-Tisch; Ehre, wem Ehre und so), um zu erklären, wie dieser blanke Wahnsinn überhaupt zustande gekommen ist.