Unihockey: Vor dem NLB-Saisonstart – Wie ein schwedischer Goldjunge die Kloten-Dietlikon Jets bereichert Mit dem Verteidiger Jacob Glas holen sich die Kloten-Dietlikon Jets eine Portion Glamour an Bord: In Schweden hat der 26-Jährige schon alles gewonnen – nun möchte er mit den Unterländern in die NLA aufsteigen. Tim Ehrensperger

Der Banking-Student strebt neben dem Unihockey eine Finanzkarriere an: Jacob Glas auf dem Paradeplatz in Zürich. Foto: Tim Ehrensperger

Sind die Schweden eigentlich trainingsfaul? Jacob Glas, einer der neuen Nordländer im Team der Kloten-Dietlikon Jets, lässt mit seinem Fazit nach anderthalb Monaten aufhorchen: «Ich habe noch nie ein solch hartes Sommertraining erlebt.» Die Resultate in den Testspielen interessieren ihn denn auch nicht sonderlich, «denn wir haben meist mit Muskelkater gespielt. Wenn das bei Ernstkämpfen auch so ist, muss ich mal ein Wörtchen mit dem Trainer reden.» Er lacht, doch auch er dürfte wissen: Seine Aussagen haben Gewicht. Seines Namens und seiner Karriere wegen. Denn bevor der 26-Jährige am 1. August in Kloten landete, spielte er bei einem der weltbesten Vereine.