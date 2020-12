Alkohol und Erziehung – Wie erzieht man Heranwachsende in Sachen Alkohol? Enthaltsamkeit zu predigen, ist für manche Eltern keine Option – etwa wenn sie selber Wein oder Bier produzieren. Was der Experte rät. Daniel Böniger

Ist Genuss lernbar? Und wann wird er zu einem Problem? Foto: TA-Archiv

Sie ist die Tochter eines Winzers, aufgewachsen in der prächtigen Bielersee-Region und führt inzwischen mit ihrem Lebenspartner das elterliche Weingut Krebs & Steiner in Ligerz. Sabine Steiner hat selber Kinder, und Wein ist bei ihrem Nachwuchs bereits ein Thema: Ihre fünfjährige Tochter Lucy etwa sei, wie viele Gleichaltrige, neugierig. Und wolle manchmal am Getränk schnuppern. «Oder sie schwenkt das Weinglas, ziemlich fachmännisch sogar», erzählt Steiner mit einem Lachen. Es ist verständlich, dass die Winzerin das Getränk gegenüber ihrem Nachwuchs nicht verteufeln will. Doch wie geht Erziehung zum richtigen Genuss?