Von GC an den Afrika-Cup – Wie es ein junger Zürcher bis in den grössten Final Afrikas schaffte Seny Dieng verliess Zürich mit 21 und wurde über Umwege zum Nationalgoalie Senegals. Jetzt spielt er mit Weltstars zusammen und kämpft um den Titel. Marcel Rohner

Von den GC-Junioren in den Final des Afrika-Cups: Seny Dieng (hier bei seinem Verein Queens Park Rangers) hat eine beeindruckende Reise hinter sich. Foto: Mark Fletcher (Getty Images)



Jetzt singen und tanzen sie wieder in den Strassen Dakars, bemalen sie ihre Gesichter, schwingen sie ihre Flaggen mit dem grünen Stern in der Mitte und hauen sie Pfannendeckel gegeneinander. Junge, Alte, die ganze Bevölkerung, sie lärmen und machen die Nacht zum Tag, eine Stadt, ja ein ganzes Land ist in Ekstase.