Sonderfall Oberrieden – Wie es sich in einer überalterten Gemeinde lebt Familien, junge Erwachsene und Alteingesessene erzählen von ihrem Wohnort – der Gemeinde mit der ältesten Bevölkerung am Zürichsee. Colin Bätschmann

70 Prozent der Haushalte in Oberrieden bestehen aus einer oder zwei Personen. Foto: Patrick Gutenberg

Keine Gemeinde im ganzen Kanton weist einen so hohen Anteil an über 65-Jährigen auf wie Oberrieden. Nicht einmal die Zahlen an der Goldküste, wo bekanntlich viele ältere Menschen leben, können es mit denen in Oberrieden aufnehmen. Rund 25 Prozent der Bevölkerung sind hier 65 oder älter. Auf kantonaler Ebene waren es im vergangenen Jahr 17 Prozent und auf nationaler rund 19 Prozent.

Im Wirtschaftskanton Zürich erstaunt eine Bevölkerungsstruktur, wie sie Oberrieden aufweist. Arbeitsplätze gibt es hier schliesslich viele. Woran liegt es also, dass Oberrieden so überaltert ist, und wie lebt es sich in dieser Gemeinde? Ein Spaziergang durchs Dorf zeigt, wie Bewohnerinnen und Bewohner verschiedener Generationen diese Fragen beantworten: