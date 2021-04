EHC-Kloten-Blick: Vor Playoff-Final – Wie Faille gelernt hat, Meister zu werden Klotens kanadischer Center hat 2018, im Jahr, in dem die Unterländer abgestiegen sind, erstmals einen Pokal gestemmt. Dies möchte er jetzt auch nach dem Swiss-League-Final gegen Ajoie tun. Roland Jauch

Übersicht trotz Bedrängnis: Klotens Eric Faille (27) wird von Ajoies Jordane Hauert (93) gestört. Trotzdem schaut der Unterländer Profi nach einem Mitspieler Ausschau. Foto: Leo Wyden

Er bekam keinen Skorerpunkt. Und doch stand Eric Faille am Mittwochabend am Ursprung des entscheidenden Treffers von Kloten in Olten. Zuerst sorgte er mit einem harten Check an der Bande für den Scheibengewinn, dann nahm er dem gegnerischen Goalie die Sicht – und Niki Altorfer konnte den Abpraller verwerten. «Wir haben all das gemacht, was wir uns vorgenommen haben», sagt Faille zu jenem Abend.

Klotens Eric Faille (27) legt sich einmal mehr ins Zeug, hier gegen Visps Stefan Spinell. Foto: Leo Wyden

Zu dem gehört eben auch, dass er diese typischen einfachen Dinge produziert, die den feinen Unterschied ausmachen. «Und Nyffeler hat im Mitteldrittel diese unglaubliche Parade geliefert», gibt der Kanadier Komplimente weiter.