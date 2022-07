Zur Bundesfeier – Wie feiern Sie den 1. August? Fünf Redaktorinnen und Redaktoren sagen, wie sie den 1. August begehen und was sie mit dem Nationalfeiertag verbindet. Daniela Schenker Thomas Mathis Anna Bérard Florian Schaer Flavio Zwahlen

Alphörner, Reden und Schweizer Kreuze allenthalben. Der Nationalfeiertag ist und lebt von der Tradition. Aber nicht nur, wie die redaktionsinterne Umfrage zeigt. Foto: Leo Wyden

Anna Bérard, Redaktorin Infos einblenden Foto: Johanna Bossart

Meine früheste Erinnerung an einen 1. August ist das Höhenfeuer von Villargiroud mit meiner Verwandtschaft väterlicherseits. Im Freiburger Dorf war das Singen von «Là-haut sur la montagne» ebenso wie der Weisswein fester Bestandteil der Bundesfeier. So standen wir Zurichois mit etwa 50 Fribourgeois um den Funken, als jemand das Freiburger Lied vom alten Chalet, das einer Lawine zum Opfer fiel, anstimmte. Bei der ersten Strophe sangen alle inbrünstig mit. Bei der zweiten konnte die Hälfte noch mithalten. Ab der dritten stolperten die Dörfler und Dörflerinnen von Zeile zu Zeile, während meine Zürcher Mutter, ohne einmal zu stocken, alle vier Strophen durchhielt. Später erklärte sie mir, dass sie das Lied extra für die Bundesfeier mit der welschen Verwandtschaft gelernt habe, als Zeichen der Verbundenheit quasi. Heute finde ich das Zusammenkommen mit Auswärtigen am 1. August etwas Wunderbares. Sei es mit Zugewanderten, Angeheirateten oder Touristen: Sie erinnern uns an Dinge, die wir für selbstverständlich halten. Auch wenn es dabei nur um ein Volkslied geht.