Film «House of Gucci» – Wie gaga ist Lady Gagas Akzent? Dio mio – in der Mode-Seifenoper aus Mailand wird englisch gesprochen. Oder ist es eher russisch? Matthias Lerf

Winterferien in St. Moritz: Lady Gaga als Patrizia Reggiani in «House of Gucci». Foto: Universal Studios

Jetzt ist er also da, der lange erwartete Film über die Intrigen im Mailänder Modehaus Gucci, die in einem Auftragsmord gipfeln. Er ist gespickt mit wunderbaren Autos, Handtaschen und gutem Essen. Es gibt prickelnde Liebesszenen und wüste Streitereien. Aber was man sich wirklich fragt: Wie sprechen diese Menschen eigentlich?

Englisch, natürlich, Ridley Scotts «House of Gucci» ist für den internationalen Markt gemacht. Aber um die Authentizität zu wahren, wird auch im Film-Mailand Englisch mit italienischem Akzent parliert. Al Pacino als Onkel Gucci aus New York ist dabei ziemlich glaubwürdig, klar, er ist selber halber Italiener. Jeremy Irons und Adam Driver als Vater und Sohn des Mailänder Gucci-Zweiges tun es mit der ihnen eigenen Zurückhaltung. Jared Leto als bunter Hund übertreibt dagegen so stark, dass bald jeder seiner Sätze wehtut.